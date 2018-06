Valei-nos, Santa Bárbara!

Se o STF endossar o tapetão para Lula, apenas porque um de seus membros, Gilmar Mendes, mudou de opinião, será responsável por uma grave crise de insegurança jurídica nesta República de réus. Pois um juiz de primeira instância, três da segunda e cinco do STJ, estas últimas por unanimidade, decidiram pela execução da pena que o STF pode a adiar.

Este parágrafo faz parte do texto “Um tapetão para Lula”, que escrevi e foi publicado na edição impressa do Estadão e também no Blog do Fausto Macedo e no BR18, de José Fucs, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes.

