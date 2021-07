Vale tudo para blindar Pazuello

Vídeo do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello confraternizando com representantes da empresa World Brands Distribuição, de Itajaí (SC), que pretendia vender 30 milhões de doses da Coronavac, vacina do laboratório chinês Sinovac em uso no País em parceria com o Instituto Butantan, foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro como indicativo de normalidade do episódio. Na saída de um hospital, além de livrar a cara do atual assessor instalado no Planalto, Bolsonaro disparou que Brasília é o “paraíso dos lobistas”. A empresa foi condenada pela justiça por fraude de documentos de importação de produtos. O episódio mostrou que a lavagem intestinal aparentemente simples, que poderia ter sido feita até numa clínica em Brasília, não diminuiu o ímpeto de mentir de Sua Insolência, pondo em dúvida até sua internação.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

1 – Bolsonaro defende Pazuello em negociação de vacinas: “Propina é pelado na piscina” – Este é o título de uma chamada na capa do portal do Estadão neste 19 de julho de 2021. Era de esperar que o presidente parasse de mentir após se submeter a uma desobstrução intestinal

2 – Pagamento de multa ambiental cai 93% no governo Bolsonaro – Esta é a manchete de primeira página do jornal nesta segunda-feira. O que você acha que essa constatação revela sobre a repercussão da devastação do meio ambiente na atual gestão federal no resto do mundo

3 – STF: 3 em 10 senadores já declaram apoio a André Mendonça – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Que consequências você prevê para a imagem do Supremo Tribunal Federal se o segundo indicado por Bolsonaro for mesmo aprovado

4 – Dallari defende Constituinte exclusiva – Este é o título do vídeo da série Nêumanne Entrevista que está no ar no blog do Nêumanne no Portal do Estadão desde ontem. O que você destaca nas opiniões do professor de Direito Público da PUC de São Paulo sobre a cúpula do Judiciário

5 – Câmara acaba com piso salarial de cinco profissões – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal do dia. Quais a urgência e as consequências práticas dessas providências tomadas pelos deputados federais nesta crise sanitária, econômica e política

6 – De Margarida a Dona, os sucessos de Guarabyra – Este é o título do vídeo da série Dois dedos de prosa desta semana no Blog do Nêumanne no portal do Estadão. Para que mais você chama a atenção nessa conversa com o antigo membro do trio Sá, Rodrix e Guarabyra