Vale na berlinda

O general Mourão avisa que gabinete de crise de Brumadinho estuda afastamento da diretoria da Vale. Nada mais justo. Afinal de contas, Bolsonaro e Zema não têm culpa nenhuma a purgar por causa do estouro da barragem do Córrego do Feijão, mas agora têm compromisso inarredável contra impunidade dos responsáveis pelo desastre e não terão como escapar de eventual desgaste de imagem caso alguma outra represa repita o incidente de sexta-feira. Não podia ser pior hora para advogado Bermudes responder a tweet sem nexo de Renan com declaração insensível absolutamente imprópria no momento de dor e comoção em que episódio mantém País. Em outro tweet, Renan tentando manter-se à tona para voltar à presidência do Senado, lembrou agonia de Tancredo ao se referir a cirurgia a que presidente foi submetido numa demonstração de cafajestice e falta de caráter.

