Vagas em canteiros de obras

Tenho alvíssaras e pêsames a lhe dar. “Desde julho, seis construtoras e incorporadoras captaram R$ 3,8 bilhões no mercado acionário e estão previstos lançamentos de ações de outras empresas”, registra editorial A economia reage do Estadão. E mais: “Nos 12 meses até setembro foram vendidas na cidade de São Paulo 42.351 residências, número 46,6% maior que o do período imediatamente anterior, segundo o Secovi, o sindicato da habitação”. E O Antagonista revelou que Jonas Suassuna, dado pelo MPF como verdadeiro dono do sítio do Lula, se meteu com a armadora do navio que emporcalhou as praias do Nordeste. Santa Virgem Maria, orai por nós!

Assuntos para comentário na terça-feira 5 de novembro de 2019

1 – Haisem – A manchete do Estadão hoje é a seguinte: Investimento privado eleva projeção oficial do PIB. Qual é a boa novidade desta notícia que parece óbvia, a ponto de merecer este destaque

2 – Carolina – A economia reage é o título do primeiro editorial do Estadão na edição de hoje. Até que ponto essa constatação reflete o aumento, se não da confiança, pelo menos da confiança na possibilidade de o Brasil sair da crise

3 – Haisem – Governo ainda não sabe quanto óleo ainda atingirá o litoral do País – é outro título de chamada na primeira página do Estadão. O que justifica esse esclarecimento.

4 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a frase da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, que disse a artistas ontem que “censura não se debate, se combate”

5 – Haisem – O Portal do Estadão que está no ar também destaca que Gilmar irá relatar notícia-crime contra Eduardo. Até quando vai render esse palpite infeliz do filho 03 do presidente Jair Bolsonaro

6 – Carolina – A página A8 da Editoria Política do Estadão revela que MP pode convocar porteiro novamente. Até quando vai render, na sua opinião, essa eventual citação do presidente da República na investigação sobre execução de Marielle Franco e Anderson Gomes no Rio

7 – Haisem – Governo Bolsonaro abandona ideia do Lava Jato da Educação – este é mais um título da capa do Portal do Estadão que está no ar agora e você pode abordar. O que achou disso

8 – Carolina – Como você conecta o AI 5 da ditadura militar com o “trânsito em julgado” para começo de cumprimento de pena de condenados no Supremo Tribunal Federal quinta-feira dia 7