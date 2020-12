Vacinar só em março é crime

1 – Jair Bolsonaro disse em março que “o coronavírus não deveria matar mais do que o H1N1”. Em 2019, o H1N1 matou 796 brasileiros. Até agora, a covid matou 174 mil. O presidente mentiu. Como de hábito. Deveria ser acoplado a um detector de mentiras. 2 – Dória diz que vacinará todos em São Paulo a partir de janeiro. Deixar para março, como anunciou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é um crime, segundo o ex-presidente da Anvisa Gonzalo Vecina. 3 – MPF flagrou Arthur Lira, favorito do chefe do Executivo para a presidência da Câmara, por peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, chefiando grupo que desviou R$ 254 milhões na assembleia de Alagoas. 4 – Edilson Martins conta a história real das milícias no Rio. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

