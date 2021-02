Vacinação aplica-e-para à brasileira

Ao exato mês do início da vacinação, capitais começam a suspender campanhas por falta de estoque. Rio, Salvador e Cuiabá já anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas. Em Curitiba, a prefeitura admite só ter volume suficiente para esta semana. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) cobrou do governo federal um cronograma de entregas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, , informou que, sem vacina suficiente, o Rio interromperia o programa por pelo menos uma semana. Segundo o governo municipal, as doses que ainda estão disponíveis foram reservadas para a segunda aplicação. A Secretaria Municipal de Saúde diz ter recebido cerca de 375 mil doses e vacinado 249,8 mil pessoas – número já superior à quantidade disponível, quando se considera a segunda dose.

Assuntos para comentário da quarta-feira 17 de fevereiro de 2021

1 – Haisem – Capitais começam a parar vacinação e cobram o governo – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. Em que a falta de doses prejudica a imunização e qual é a culpa da administração federal nessa terrível falha

2 – Carolina – Araraquara tem colapso na saúde mesmo com lockdown – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal hoje. Essa constatação assustadora daria razão aos críticos bolsonaristas do isolamento social e do uso de máscara ou reforça a necessidade de conscientização dos cidadãos quanto aos cuidados para evitar a proliferação do vírus

3 – Haisem – Os corruptos, unidos, jamais serão vencidos – Este é o título de seu artigo na página de Opinião do Estadão de hoje. O que o levou a essa conclusão dura sobre os três poderes da Republica no Brasil de hoje

4 – Carolina – Deputado bolsonarista é preso em flagrante após postar discurso de ódio contra ministro do Supremo Tribunal Federal – Esta é a manchete de capa do Portal do Estadão no começo desta quarta-feira. Você considerou justo ou exagerado o motivo dessa prisão

5 – Haisem – Base na Câmara quer limitar atos da oposição – Este é o título de chamada no alto da primeira página do jornal hoje. Essa decisão faz parte das prerrogativas da maioria parlamentar ou fere os direitos da minoria da representação parlamentar da cidadania

6 – Carolina – Bancada da bala resiste à aprovação de proposta do excludente de ilicitude – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão. Qual é sua opinião a respeito da prioridade dada pelo governo e seus seguidores à flexibilização do porte de armas de fogo neste momento em que o número de mortes por covid ultrapassa os 240 mil