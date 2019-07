Urge abrir caixa-preta do BNDES

O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, fez muito bem em fixar para dois meses a meta de abrir a caixa-preta do banco, que assumiu recentemente. Se ele conseguir cumpri-la, terá desempenhado um papel fundamental para ajudar a elucidar e dar subsídios à polícia e à Justiça para permitir investigações e punições pesadas para os funcionários da estatal que participar de decisões de dar empréstimos de pai para filho decretados pelos maganões petistas em troca de propinas para financiamento de obras de empreiteiras como a Odebrecht. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 9 de julho de 2019.

