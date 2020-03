Uma terça de bilhões

Buchichos que vêm da Praça dos Três Poderes em Brasília dão conta de que o governo conta com um grupo forte – e parece que majoritário – no Senado para evitar o assalto as R$ 30 bilhões do Orçamento tramado pelo Centrão e pela esquerda na Câmara. É alvissareiro que deputados fisiológicos e corruptos não influenciem a maioria dos senadores, embora controlem o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Mas desde a eleição de 2018 venho alertando a meus ouvintes, telespectadores e leitores que a reviravolta no Executivo federal e, ao que parece, no Senado só será efetivo se a marcha da insensatez da Câmara for detida.

Assuntos para comentário na terça-feira 3 de março de 2020 1 – Haisem – Governo aposta no Senado oara vencer briga por emendas – esta é a manchete da edição desta terça do bilhão hoje. O que você tem a dizer sobre esse confronto histórico na Praça dos Três Poderes em Brasília 2 – Carolina – Qual é o tema de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão Brasil, carnaval e cinzas 3 – Haisem – Diretor da Força Nacional elogia PMs grevistas do Ceará – este é título de chamada de primeira página do Estadão sobre o fim da crise dos policiais militares amotinados no Ceará. Que motivos teve o coronel Aginaldo de Oliveira para se pronunciar dessa forma sobre a crise 4 – Carolina – Outra notícia sobre o mesmo assunto na página A 12 da Política do Estadão é Moro disputa com Ciro crédito para o fim da crise. Quem tem razão na discussão, o ministro da Justiça de Bolsonaro ou o candidato do PDT derrotado no primeiro turno na eleição presidencial de 2018 5 – Haisem – Justiça solta policiais amotinados e governador do Ceará cobra punição – que tipo de conseqüência você espera dessa decisão sobre novos motins na PM cearense e de outros Estados 6 – Carolina – O que você acha da notícia dada pelo Uol de que parte do PT reclamou da defesa do mandato de Jair Bolsonaro por Lula ao jornal Le Temps por ocasião de sua visita à França para receber o título de cidadão honorário de Paris 7 – Haisem – Justiça autoriza transferência de Adélio Bispo para tratamento – é o título de notícia publicada na Página 10 da Editoria de Política do Estadão de hoje. O que você acha da decisão 8 – Colégios recomendam quarentena por coronavírus – registra notícia no alto da primeira página do Estadão. O que você acha da providência