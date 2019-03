Uma pedra no caminho de Guaidó

Sem querer verter água no chope de Juan Guaidó após sua chegada triunfal a Caracas, este profissional da informação e de opinião vem alertar que o anúncio esperançoso da ida de uma delegação da ONU à Venezuela para observar a situação da crise naquele nosso vizinho pode tornar-se um traiçoeiro obstáculo a quem espera uma ajuda do organismo internacional à solução pacífica dela. Quem chefia essa delegação – a ex-presidente socialista chilena Michele Bachelet – não merece a menor confiança dos democratas que a conhecem. Ela foi duas vezes presidente do Chile e foi escorraçada na última por suspeitas graves de corrupção e claros sinais de mistificação similar às de Hugo Chávez e de seus comparsas sul-americanos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 6 de março de 2019.

