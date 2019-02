Um trapalhão na educação

O ministro Ricardo Vélez Rodríguez deu mais uma pincelada no autorretrato de trapalhão na educação, ao produzir a enésima batatada na condução de uma pasta que demanda competência no desempenho e postura serena num governo que se propõe a corrigir os erros cometidos no passado pela militância esquerdista do PT. Ele mandou um e-mail a escolas públicas e privadas do País sugerindo que seus diretores e servidores reunissem os alunos em fila diante da bandeira para cantar o Hino Nacional e depois gravassem mensagens em vídeo para encaminhar aos burocratas que ele nomeou para o ministério tecendo loas ao Brasil “novo” e recitando slogan de campanha de Bolsonaro. Depois, recuou. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 27 de fevereiro de 2019.

Para ouvir clique no link abaixo e, em seguida, no player