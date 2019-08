Um “super” Macron de mentirinha

Após ter sido desautorizado pelos outros seis membros do G7 na reunião de Biarritz, o presidente da França, Emmanuel Macron, respondeu à imperdoável cafajestice de Jair Bolsonaro, que desdenhou da idade da mulher dele, com a notícia de que se encarregaria de repor na agenda mundial a discussão sobre gestão internacional da Amazônia. Incapaz de evitar destruição de Notre Dame, reagiu à grosseria do presidente brasileiro com uma carteirada sem noção do limite do próprio poder.