Um STF da série B

No dia em que a PF fez busca e apreensão na casa do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, com quem o presidente Jair Bolsonaro está brigando pelo controle do caixa milionário de uma legenda que antes nada valia, o STF deve ser comentado prioritariamente por se ter provado uma instituição de segunda categoria. Basta lembrar que os undécimos da mais alta cúpula judiciária mandam e desmandam no País com decisões esdrúxulas como esta quarta tentativa do petista Dias Toffoli de alterar o sentido de uma frase da Constituição para cumprir seu papel de afilhado leal e soltar Lula para depois nunca mais o presidiário mais famoso do País ser preso.

Assuntos para comentário terça-feira 15 de outubro de 2019

1 – Haisem – No alto da primeira paginado Estadão, o título da chamada anuncia: STF julga prisão em segunda instância que afeta 190 mil. Até que enfim a novela Lula livre tem o desfecho desejado pelos devotos dele e explica por que o condenado não aceitou a progressão de pena

2 – Carolina – No lado direito e ainda na dobra de cima da primeira página está registrada a entrevista que o ministro da Justiça e da Segurança Publica, Sergio Moro, deu a Fausto Macedo e Pedro Venceslau afirmando “Não vejo anulação de condenações”. O que justifica o otimismo dele

3 – Haisem – Quais serão, a seu ver, as chances de aprovação de lei no Congresso que possa recuperar a possibilidade de início de cumprimento de pena de condenados em segunda instância

4 – Carolina – Podemos antecipar o spoiler de hoje informando ao melhor ouvinte da Eldorado FM qual será o tema de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne que circula no Portal do Estadão desde ontem

5 – Haisem – Que leitura você acha que o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores mais fiéis farão da divulgação da pesquisa XP que constata que 46% dos brasileiros esperam um bom governo nos 3 anos e meio que lhe restam de mandato, 17 pontos menos que a avaliação no começo do ano

6 – Carolina – Você acha que Tabata Amaral deverá manter seu mandato, mesmo saindo do partido pela qual se elegeu, o PDT

7 – Haisem – Como você recebe a notícia que abre a capa do portal da UOL hoje sobre o atraso e a despesa de R$ 7 bilhões a mais nas obras hídricas do governo no Nordeste

8 – Carolina – Como você recebe a notícia da morte do grande crítico literário norte-americano Harold Bloom, aos 89 anos