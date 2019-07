Walter Delgatti Neto, acusado pela Polícia Federal de ter invadido aplicativos Telegram de celulares de quase mil autoridades, agentes do Estado e jornalistas, se propõe a colaborar no combate ao crime cibernético. Com uma gorda capivara de golpes que violam vários artigos do Código Penal, ele mandou advogado distribuir documento propondo dar dicas para aprimorar péssima segurança das comunicações entre executivos do governo no País.