Um golpe de mestre de suspeitos

A transferência do Coaf, excelente instrumento de investigação de lavagem de dinheiro, do Ministério da Justiça para o da Economia é um golpe de mestre dos parlamentares suspeitos, acusados ou acossados pelas operações de combate à corrupção, a mais famosa delas sob a chefia do atual ministro que pode perder o controle sobre o órgão, Sérgio Moro. Sem garantia de ter contrapartida, Bolsonaro recriou para o Centrão dois ministérios, restaurando a velha barganha de sempre, personificada em figuras como o líder do Senado no governo, Coelho, os presidentes da Câmara, Maia, e do Senado, Alcolumbre, e o chefe da Casa Civil do governo federal, Lorenzoni. Aí só tem suspeito.

Para ver no Jornal da Gazeta da TV Gazeta na quarta-feira 8 de maio de 2019, clique aqui