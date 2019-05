Um desastre para o governo

Numa articulação relâmpago ontem, a esquerda e o Centrão acertaram a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para dar explicações na Câmara sobre os cortes nas verbas para as Universidades. Em mais uma evidente demonstração de absoluta fragilidade do governo, desta vez não deu nem para adotar aquela desculpa absurda de que a parada teria sido ganha com o PSL votando junto. O partido de Bolsonaro levou uma surra assustadora, pois o requerimento foi aprovado por 307 deputados, um a menos do número necessário para aprovar uma reforma constitucional, caso da Previdência. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 15 de maio de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player