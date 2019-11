Um coice no queixo do cidadão

Assuntos para comentário da sexta-feira 8 de outubro de 2019 1 – Haisem – STF proíbe prisão após segunda instância e abre caminho para Lula ser solto – é a manchete do Estadão de hoje. O que, afinal, levou aos 6 a 5 de volta a 2009 SONORA_TOFFOLI 0811 A – 0’51” 2 – Carolina – Apoiadores de Lula fazem festa e oferecem cachaça em frente ao Supremo é título em destaque na primeira página do portal do Estadão neste momento no ar. Além disso, o ex prepara-se para percorrer o País e recebe apoio do exterior, principalmente do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández. Em que a libertação de Lula mudará panorama político nacional SONORA_GLEISI 0811 3 – Haisem – Na primeira página, portal do Estadão registra também: Congresso pode alterar marco para cumprimento da prisão. Mas na Editoria da Política outro destaque: Alcolumbre não quer discutir nova lei. O que significa essa aparente contradição 4 – Carolina – O que mais chamou sua atenção na sessão histórica de ontem do Supremo Tribunal Federal 5 – Haisem – Você acha que a Operação Appius, deflagrada ontem cedo pela Polícia Federal com a apreensão e busca em escritórios do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfor Rocha, foi mera coincidência de calendários ou tem alguma motivação oculta 6 – Carolina – O que há por trás da promoção da procuradora federal paulistana Thaméa Danelon, que foi da Lava Jato em São Paulo e agora vai atuar na área cível da procuradoria do Tribunal Federal Regional da 4.ª Região, em Porto Alegre, onde a operação tem tido grande apoio 7 – Haisem – Após leilões fracos, regra do pré-sal pode mudar – é outro título da chamada de primeira página do Estadão de hoje, ao lado da manchete do STF. Você acha que isso deveria ou não ser feito 8 – Carolina – José Roberto Guzzo estréia no domingo coluna no Estadão – anuncia chamada de primeira página da editoria política do portal do jornal hoje. O que motivou esse destaque todo para o jornalista