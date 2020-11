Um caso nojento de machismo

A decisão da 3ª Vara Criminal de Florianópolis de inocentar o empresário André Aranha da denúncia de estupro da youtuber Mariana Ferrer, em 9 de setembro, repercutiu em 3 de novembro depois que o site The Intercept Brasil divulgou detalhes da sessão de audiência na qual advogado Cláudio Gastão insultou a vítima. Alegando que a relação foi consensual, o defensor do acusado exibiu fotos sensuais da jovem sem relação nenhuma com o fato julgado. E disse que a moça tem como “ganha-pão” a “desgraça dos outros”. E o juiz Marcos Rudson sequer o repreendeu. Ela implorou por respeito. “Nem os acusados são tratados do jeito que estou sendo tratada,”, reclamou. O TJSC deu razão do magistrado e o MP defendeu o promotor Thiago Carriço de Oliveira, que não viu dolo no fato. Todos cúmplices de um nojento machismo

1 – Haisem – Jovem é atacada em julgamento sobre estupro – Este é título de chamada na primeira página da edição impressa do Estadão hoje. O que, em sua opinião, o julgamento do estupro da modelo Mariana Ferrer em Santa Catarina revela a respeito do Brasil real

2 – Carolina – Flávio Bolsonaro, Queiroz e mais 15 são denunciados por esquema de rachadinha – Este é título de chamada de capa do Portal do Estadão nesta quarta-feira. Por que, a seu ver, demorou tanto a sair o resultado do inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o primogênito do presidente Jair Bolsonaro e quais suas conseqüências no dia-a-dia da política nacional

3 – Haisem – Primo dos filhos de Bolsonaro ganha novo cargo no Senado – Este é título de reportagem da Sucursal do Estadão em Brasília. O que chama sua atenção nessa notícia de que Leo Índio, sobrinho da primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro, pediu demissão do gabinete do ex-vice-líder do governo no Senado Chico Rodrigues, flagrado em casa com dinheiro na cueca pela Polícia Federal, e foi abrigado imediatamente em outro gabinete na Casa

4 – Carolina – Bolsonaro diz ver eleição como ‘laboratório’ de 2022 – Este é título de chamada de primeira página na edição impressa do jornal hoje.

Por que, em sua opinião, o presidente brasileiro insiste tanto em comentar a eleição de ontem para a presidência dos Estados Unidos