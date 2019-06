Ufa, a reforma avança

O competente relatório da reforma da Previdência da lavra do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) é um bom sinal de alívio para o mercado e, sobretudo, para a população brasileira. Embora não tenha mantido as mudanças que poderiam levar à economia de 1 trilhão de reais, como esperava a equipe econômica de Paulo Guedes, o texto prevê mais de 900 bilhões, bem além da desidratação anunciada por Paulinho da Força, do Centrão: de 300 bilhões. Agora resta saber se a negociação foi bem-sucedida e ele será aprovado. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 14 de junho de 2019.

