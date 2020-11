TVs interrompem mentiras de Trump

1 – Em decisão inédita na história do jornalismo norte-americano, três emissoras de televisão comercial dos EUA interromperam fala oficial do presidente Donald Trump, direto da Casa Branca, quando ele começou a fazer acusações de roubo de votos republicanos sem apresentar prova ou fato. 2 – BC e Coaf esclareceram à comissão de “juristas” que mudanças pretendidas pela Câmara na lei de lavagem de dinheiro podem quebrar acordos internacionais do Brasil com grupos de Egmont e Palermo, sob vigilância do Gafi. 3 – Na capa da revista Crusoé depoimento do empreiteiro corrupteiro Marcelo Odebrecht revela o que há por trás das indicações para tribunais superiores. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

