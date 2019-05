Tudo se resume a grana

Já apareceu de tudo na briga pelo controle da Secretaria-Geral da Presidência desde que Carlos Bolsonaro derrubou o ex-titular Gustavo Bebbiano. Agora o alvo dele é o atual ministro, Carlos Alberto dos Santos Cruz, general do Exército. No rolo entrou até Trotski, que muita gente no Planalto nem sabe quem foi. Bolsonaro finge que não é com ele e nega o óbvio: o time dele não é um só e há divisão entre olavistas e militares. Mas será que ele não sabe que a verdadeira causa do quiproquó nada tem que ver com ideologia, comunismo ou direita, mas é simplesmente grana, tutu, bufunfa, a dinheirama da comunicação do governo que poderia estar sendo usado para pagar uma campanha pela reforma da Previdência, mas, por enquanto, ninguém fez nada? Será mesmo? Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui