Tudo por dinheiro

Sem Bolsonaro, PSL é uma barraquinha de feira da periferia. Com ele, loja de luxo em shopping center. A briga entre presidente e partido é por milhões de reais dos fundos partidário e eleitoral. Bivar, “queimado” segundo o novo adversário, quer rachar o dinheiro entre os membros do partido. O clã presidencial prefere usá-lo nas disputas eleitorais municipais, estaduais e federal. É difícil deixar sair e ir para outra legenda. E parece impossível ficar. O impasse resulta do absurdo que é o financiamento público de campanhas.