Tudo pelo cloroquina, boicote à vacina

Troca de e-mails entre diplomatas brasileiros e da chancelaria indiana e representantes de farmacêuticas da Índia mostra a agilidade com que o desgoverno de Jair Bolsonaro buscou adquirir cloroquina, remédio ineficaz contra a doença, para tratamento precoce de covid-19 . Algumas mensagens foram respondidas pelo governo brasileiro em 15 minutos, à noite e até em fins de semana. O esforço pelo medicamento se contrapõe à postura do Executivo em relação às vacinas. No caso da Pfizer, o governo demorou pouco mais de dois meses para responder aos contatos da empresa. A série de 54 e-mails expõe a postura proativa do governo brasileiro para liberar cargas de matéria-prima da hidroxicloroquina a empresas que fabricam o medicamento no País. Esta deve ser hora de buscar o rastro do dinheiro de quem lucrou com isso.

Assuntos para comentário na terça-feira 15 de junho de 2021

1 – Haisem – E-mails mostram mais atenção à cloroquina que a vacinas – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão deste 15 de junho de 2021. A que conclusão se pode chegar depois dessa revelação feita pela comissão parlamentar de inquérito da covid no Senado

2 – Carolina – Copa América no Brasil já registra 41 infectados – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal desta terça-feira. Esse número corresponde às explicações dadas pelo ministro da Saúde para justificar seu apoio ao torneio em consonância com o presidente Bolsonaro

3 – Haisem – Cidades de São Paulo imunizam em ritmo desigual – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão de hoje. Qual é, a seu ver, a causa e quais serão as conseqüências da constatação dessa notícia

4 – Carolina – Deputado envia tratores a sua mãe e aliados em prefeituras – Este é o título em mais uma chamada de primeira página do jornal. A que constatação você chega ao tomar conhecimento dessa notícia de efeitos do orçamento paralelo preparado em sociedade do Executivo com o Legislativo

5 – Haisem – O anticristo Bolsolini prega, mata e mente – Este é o título de seu artigo publicado ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Você poderia esclarecer a nossos ouvintes de que o texto trata especificamente

6 – Carolina – DEM decide expulsar Rodrigo Maia – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal que está circulando. O que poderá ter levado a cúpula do partido a tomar decisão tão radical contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados até o ano passado