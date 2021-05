Tudo em nome da honra, mas que honra?

O repórter Breno Pires, da Sucursal do Estadão em Brasília, deu sequência a sua saga na pesquisa do furo espetacular que deu revelando o orçamento clandestino de Bolsonaro e do Centrão, ao pedir acesso a 101 ofícios que revelam as negociações com as quais ficaram acertadas as porções que couberam a 20 senadores. Acredite quem quiser. Todos esses senhores negaram-se a cumprir a lei e o fizeram alegando legítima defesa da honra do Estado e das próprias, de seus familiares. Honra, mas que honra é essa que eles mesmos enxovalham diariamente, inclusive nesse episódio de corrupção explícita que está sendo apelidado de tratoraço e, mais apropriado ainda, de bolsolão? O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, abocanhou 125 milhões, só para ficar em um exemplo.