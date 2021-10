TSE pune bagrinho e libera tubarão

Em decisão inédita, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por maioria, cassar o mandato do deputado estadual bolsonarista

Fernando Francischini (PSL-PR) por disseminação de notícias falsas contra as urnas eletrônicas. A decisão foi proferida na manhã desta quinta-feira, 28, por 6 votos a 1, e decreta a inelegibilidade do parlamentar bolsonarista por oito anos, contados a partir de 2018 – ou seja até 2026. E rejeitou no mesmo dia o pedido de cassação da chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão. pune o bagrinho e livra o tubarão. As esperanças com uma mudança qualitativa da ação da Justiça Eleitoral desabaram nos julgamentos, que confirmaram a prática egundo a qual quem pode mais chora menos.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na sexta-feira 29 de outubro de 2021

1 – Haisem – TSE cassa deputado que atacou urnas e impõe limites para fake news – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão em 29 de outubro de 2021. A que conclusões é possível chegar depois dessas decisões que denotam claramente o uso de dois pesos e duas medidas pelo Tribunal Superior Eleitoral

2 – Carolina – Que comentário resta a fazer a respeito da ameaça feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de cassar registro, processar e prender quem mentir na próxima campanha eleitoral no ano que vem

3 – Haisem – Doeu no bolso – Erro de 5 bilhões e 200 milhões de reais tornou contas de energia 5% mais caras em média – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta sexta-feira. Onde o pagador de impostos e contas do Estado brasileiro ainda encontra forças para bancar tantos erros da casta burocrática que dirige a máquina estatal

4 – Carolina – 2 bilhões e 300 milhões de reais foi o custo da energia não gerada por Belo Monte -´Este é o título de outra chamada de primeira página no jornal de hoje. O que dizer desse descalabro

5 – Haisem – No País, 44,6% de mortes de crianças seriam evitáveis – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão do dia. O que causa essa tragédia humanitária possível e como se poderia evitá-la

6 – Carolina – Em queda no mundo, emissão de gases aumenta no Brasil – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal que está circulando. O que ainda resta da lorota do governo brasileiro em torno da política que seus dirigentes exaltam sobre a preservação da natureza no País