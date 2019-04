Truques para soltar Lula

O pedido do petista Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, para o petista Dias Toffoli, presidente do STF, para adiar a sessão, marcada para o dia 10, para julgar a eventual derrubada da autorização para prender condenados em segunda instância é sinal de que estão desistindo desse truque para soltar Lula. Mas não comemore: a sessão pode ser adiada, mas não suspensa, que seria o certo. E os advogados do ex-presidente ainda acreditam na benemerência da turma do STJ para mandar o condenado para sue sítio Los Fubangos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 3 de março de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player