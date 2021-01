Trump, palhaço em busca de circo

Depois de espernear até não poder mais, perdendo todas as disputas judiciais e não convecendo seu vice, Mike Spence, a alterar o destino da reunião de confirmação no Congresso, o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu transição ordenada após truculenta invasão do Capitólio, que terminou por confirmar a vitória de Joe Biden. Mas não dá para confiar no republicano: a crônica do golpe anunciado desde que venceu a democrata Hilary Clinton em 2016 e a aposta radical e desesperada que ele fez numa estratégia de confronto à democracia fundada pelos Pais Fundadores há quase dois séculos e meio levaram a um impasse, cuja única solução é impeachment para conter danos do quebra-quebra institucional que provocou esse palhaço em busca de um circo, como definiu o brasileiro Ophir de Toledo, que vive na Flórida.

Assuntos para comentário na sexta-feira 8 de janeiro de 2021

1 – Bolsonaro liga 2022 a atos nos Estados Unidos e é criticado – Este é o título de uma chamada de primeira página na edição impressa do Estadão hoje. Você interpreta essa afirmação como aviso, ameaça, prevenção ou esperneio do presidente da República

2 – Cresce movimento para afastar Trump – Este é outro título de chamada da primeira página do jornal de hoje. E o que você me diz de o fato de Trump ter mudado o discurso para evitar ser punido deixando seu discípulo brasileiro sem apoio internacional para tentar produzir o anunciado “efeito Orloff” na próxima eleição

3 – Coronavac tem eficácia de 78%, Saúde pede 100 milhões de doses – Esta é a manchete de primeira página do Estadão de hoje. E agora, José? Essa notícia está pondo fim à guerra política pela vacina contra covid no Brasil ou você acha que ela mal começou

4 – País relaxa nos cuidados e chega a 200 mil mortes por covid – Qual o tamanho do susto causado por essa notícia trágica e até que ponto ela pode convencer os cidadãos brasileiros a adotarem a prevenção recomendada pelos especialistas para deter o contágio da pandemia

5 – Senadora pode ganhar 52 mil reais por 15 dias no cargo – O que você acha que há a dizer sobre um gasto tão absurdo nesse momento de agonia e apreensão por que passa o Brasil agora

6 – Genival Lacerda, ícone do forró, morre aos 89 anos de covid-19 – Esse é o título de chamada de capa no Portal do Estadão. Que recordações você pode trazer a nós e nossos ouvintes sobre esse grande nome da música regional nordestina que agora sai de cena