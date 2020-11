Tropa nega aval a Bolsonaro

1 – O comandante do Exército, general Sílvio Leal Pujol, avisou que os militares não querem “fazer parte” da política nem querem que a política “entre” nos quartéis em live com o ex-ministro chefe do Gabinete da Segurança Institucional general Sérgio Etchegoyen e do ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Não avalizou, então, as tentativas de Jair Bolsonaro de insinuar apoio militar a qualquer aventura fora da moldura democrática. 2 – Sem provas, o presidente insistiu na tese estapafúrdia de que CoronaVac pode ter causado depressão de voluntário que morreu nos testes. 3 – Apagão sem previsão de fim no Amapá fez o TSE adiar eleição municipal na capital, Macapá. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

