Tributar livro é ideia de jerico, diz editor

1 – Durante a pandemia, as livrarias vendem menos, mas mais livros estão sendo escritos e editados, conforme #rodrigomentz, da editora Almedina. 2 – Em #doisdedosdeprosa, ele contou que vendas por ilnternet, de ebooks e até audiobooks ocupam em Portugal e no Brasil o espaço dos impressos.. 3 – A tributação de livros, prevista na reforma tributária, aumentará o custo e as pessoas lerão. menos, uma péssima notícia para a economia e a cultura. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui