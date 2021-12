Tribunais a serviço da impunidade

Levantamento do Estadão mostra que condenações que somavam 277 anos e 9 meses de cadeia foram anuladas pelos tribunais. Desse total, 78 anos e 8 meses eram penas aplicadas a agentes políticos. O levantamento mostra que 14 casos tiveram suas investigações e processos anulados em 2021 por tribunais superiores. Ao todo 221 anos e 11 meses de condenações diretamente ligadas à Lava Jato foram canceladas por irregularidades. As anulações afetaram ainda outras operações, como a Greenfield. Essa situação, que pode provocar uma nova onda de votos para candidatos que prometem retomar o combate à corrupção nos níveis atingidos pela Operação Lava Jato e que explica o crescimento das intenções de votos em Sérgio Moro, deve-se não apenas à traição do presidente eleito em 2018, mas também ao acordo tácito das organizações criminosas partidárias nos Poderes Legislativo pelo voto e nos tribunais superiores pelo compadrio.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da segunda-feira 13 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Crime extraiu toneladas de ouro de reserva indígena do Pará– Esta foi a manchete da edição impressa do Estadão de 12 de dezembro de 2021 – A que conclusão você chegou depois de tomar conhecimento dessa notícia

2 – Carolina – Tribunais anulam 277 anos de condenações por corrupção – Este é o título de chamada no aloto de primeira página do jornal de domingo – Essa novidade espantosa decorre de que fatos e pode levar a quais consequências, em sua opinião

3 – Haisem – PIB per capita deve levar sete anos para chegar a nível pré-recessão – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão de 13 de dezembro de 2021. Que atitudes dos governos federais dos últimos sete anos, de Dilma, Temer e Bolsonaro, deveriam ter tomado para que se evitasse esse empobrecimento geral do País e o que se espera do próximo presidente a ser eleito daqui a um ano para nos recuperar dessa tragédia

4 – Carolina – O que explica o absurdo de hackers haverem derrubado os sites do Ministério da Saúde e do Conectesus no último fim de semana e até agora as autoridades encarregadas da pasta e do programa e .as investigações policiais nada terem apresentado de informação confiável a respeito

5 – Haisem – Show de sem-vergonhice, diz Santos Cruz – Este é o título do vídeo desta semana da série Nêumanne Entrevista no ar no Blog do Nêumanne no Estadão – O que levou o ex-secretário do atual governo a conclusões tão duras como essa sobre a gestão de seu companheiro de farda, capitão Jair Bolsonaro

6 – Carolina – Minas e Bahia têm seis mortes e mil desabrigados – Esta é a chyamada de primeira página dão jornal de hoje. Que providências foram tomadas por presidente da República, governadores dos Estados e prefeitos dos municípios atingidos por essa calamidade para socorrerem as pessoas atingidas