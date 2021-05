Tratores e asfalto do Bolsolão para o Centrão

Metade do orçamento secreto de R$ 3 bilhões criado pelo presidente Jair Bolsonaro para aumentar sua base de apoio no Congresso foi direcionada para pavimentação asfáltica. Além das compras de tratores acima da tabela de referência, como revelou o Estadão, o grupo político beneficiado pelo esquema reservou R$ 1,6 bilhão para asfaltar ruas e estradas em seus redutos eleitorais. Documentos a que o jornal teve acesso indicam que parte do orçamento secreto deve bancar contratos de asfaltamento cujas licitações foram consideradas irregulares pela área técnica do TCU. Os indícios foram identificados num pente-fino da Corte em pregões da Codevasf nos dois últimos meses de 2020. O pior é na pandemia, usada como pretexto, um escândalo grave como esse se perca num pântano de explicações grotescas e cinismo atroz.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na terça-feira 11 de maio de 2021

1 – Haisem – Orçamento secreto banca obra de pavimentação sob suspeita -´Esta é a manchete da edição impressa do Estadão desta terça-feira. Qual é o limite que uma informação da relevância desse furo pode ter, na sua opinião, sem produzir graves conseqüências para os evidentes responsáveis

2 – Carolina – Moeda Política – Após perder a eleição devolveu o trator – Este é o título de chamada de primeira página de mais um aspecto do escândalo do orçamento secreto, denunciado pelo jornal. Que conseqüência punitiva você espera dessas revelações que não podem passar despercebidas

3 – Haisem – Lotadas e improvisadas, UPAs registram 22 mil mortes – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão do dia. Quando esse noticiário apavorante terminará, conforme você prevê, com a punição e a substituição dos responsáveis por esse descalabro geral

4 – Carolina – Bolsonaro não é um ponto fora da curva – Este é o título do artigo semanal de sua autoria publicado no Blog do Nêumanne do Portal do Estadão. Qual é o principal enfoque do seu texto

5 – Haisem – Busca pelo imóvel próprio faz financiamento bater recorde – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal de hoje. Em que a quarentena imposta nos últimos 14 meses por causa da pandemia da covid-19 colaborou para aquecer o mercado imobiliário

6 – Carolina – Hamas lança foguetes e Israel responde com ataques aéreos – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão do dia. Em plena tragédia mundial do contágio do novo coronavírus você acha que teremos de nos preparar para ver o mundo conviver com o recrudescimento do conflito milenar no Oriente Médio