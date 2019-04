Tramoia reduziu pena de Lula

Só uma combinação prévia entre quatros dos cinco ministros da 5.ª Turma do STJ pode explicar seu voto unânime para reduzir a pena de Lula para 8 anos e dez meses, menor do que a inicialmente dada por Moro na 1.ª instância e depois aumentada para 12 anos e 1 mês pelo TRF-4 na 2.ª. Os votos foram dados por 1 indicado por FHC, 1 por Lula e 2 por Dilma. Joel Paciornik, o quarto indicado pela petista, se considerou suspeito porque seu advogado pessoal, René Dotti, atuou contra Lula como advogado da Petrobrás no processo da cobertura no Guarujá. Exemplo que Alexandre de Moraes deveria seguir no SS-TF. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

