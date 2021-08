Trambique de banco de mentira na CPI

A Precisa Medicamentos, que atuou como importadora para o Brasil da vacina Covaxin, não declarou ao governo federal, em dezembro de 2020, nenhum funcionário celetista. O dado, obtido pelo estadão por recurso â Lei da Transparência reforça suspeitas sobre a empresa que, no desgoverno fechou ou intermediou contratos que somam R$ 1,67 bilhão. O Palácio do Planalto comemora o que os puxa-sacos de Bolsonaro definem como “desgastes” da CPI da Covid no Senado. Ao contrário nesta semana houve sessões históricas revelando trambique: venda bilionária sem vacina a ser entregue. O avalista da Precisa, um tal Fib Bank banco de mentira, cujo presidente laranja, Roberto Pereira, depôs na quarta-feira relatando picaretagem na quarta-feira. A senadora Simone Tebet descobriu um terreno voador no patrimônio.

Assuntos para comentário da quinta-feira 26 de agosto de 2021

1 – Haisem – Sem funcionários, Precisa negociou contratos bilionários com Saúde – Esta é a manchete da capa do portal do Estadão em 26 de agosto de 2021. Como é que no dia com uma notícia grave como esta a assessoria da Presidência da República ainda emite vazamentos sobre desgaste da comissão parlamentar de inquérito sobre a covid no Senado

2 – Carolina – CPI da Covid: O motoboy Ivanildo será o novo motorista Eriberto ou o novo caseiro Francenildo? Este é o título do artigo de Mário Sheffer publicado no jornal do dia. Quais são as semelhanças entre o motoboy que sacou mais de 4 milhões de reais para a VTC Log, o motorista cujo depoimento levou ao impeachment de Collor e o caseiro que testemunhou sobre escândalo de Palocci, do PT?

3 – Haisem 0 Senado rejeita impeachment de ministro do Supremo – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão desta quinta-feira dando conta da decisão do senador Rodrigo Pacheco de impor mais uma dura derrota ao presidente Bolsonaro e aos figurões do Centrão que o sustentam

4 – Carolina –Inflação afeta todas as faixas de renda e chega a 2 dígitos em 4 capitais – Esta é a manchete de primeira página do jornal que está circulando. Quais são, a seu ver, as causas de o Brasil estar voltando à corrosão do valor de nossa moeda e abalando o maior pilar do Plano Real

5 – Haisem – Projeto do novo Código Eleitoral impõe quarentena de cinco anos para juízes e impede candidatura de Moro em 2022 – Este é o título de notícia publicada na edição do momento do portal do Estadão que está circulando. O que você tem a dizer a respeito disso

6 – Carolina – Ministro do STJ suspende tramitação de denúncia contra Queiroz e Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas – Este é o título de notícia editada no blog do Fausto Macedo no portal do Estadão.

O que justifica, a seu ver, uma decisão como essa tomada na cúpula do Judiciário