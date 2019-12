Trama contra Lava Jato treme

Orlando Diniz, ex-todo-poderoso da Fecomércio do Rio, preso em 2018 e solto, adivinhe por quem, Gilmar Mendes, retomou as conversas com a Lava Jato rumo a uma delação premiada explosiva, que faz tremer todos os figurões do Judiciário que têm muito a temer. Ele despejou 180 milhões de reais em bancas de advocacia grã-finas e agora se dispõe a contar tudo o que sabe a respeito de propinas pagas a figurões das cortes mais altas do Judiciário. Há quem aposte que ele tenha participado de altas negociatas com bancas de advogados de parentes próximos dos tribunais. E, no fim do vídeo, atendendo a pedidos, vou indicar boas leituras. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

