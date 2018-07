Tragédia surrealista

Na segunda metade do século passado, o mundo encantou-se com uma escola literária latino-americana chamada de “realismo mágico” na qual muitos escritores brilharam. E o Brasil, que não teve participação muito destacada nessa tradição, agora dá uma contribuição a essa espécie de crônica da tragédia anunciada. A mesa da ceia profana em torno de Alckmin para estancar a sangria da Lava Jato; o suspeito que apoia o tucano, mas queria mesmo era votar em Lula; o presidente que voa para fora do País sem necessidade e volta correndo para evitar que um aliado insignificante não fique inelegível; e um presidiário articulando nas férias candidaturas de um partido que se diz socialista e se solidariza com um assassino de dissidentes são cenas desse sórdido surrealismo tropical. Esta foi a linha de meus comentários no programa Estadão às 5, transmitido do estúdio da TV Estadão no meio da redação do jornal, retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook e ancorado por Emanuel Bomfim na sexta-feira 27 de julho de 2018, às 18 horas.

