Tragédia no Pancadão

A tragédia com nove mortes de jovens, inclusive menores de idade, no baile funk de Paraisópolis em São Paulo, não foi um massacre de pobres pela PM. Foi, em primeiro lugar, o banho de sangue inesperado, mas inevitável, provocado pela falta de opções de lazer para a mocidade pobre das comunidades da periferia da maior e mais rica cidade do Brasil, que resulta da falta de soluções criativas da administração pública para essa injustiça. O governador João Doria convocou coletiva para dizer que sua política de segurança não tem relação com a mortandade, mas pode ter, a depender do que resultarem investigações sobre ação da PM pela polícia civil.

Assuntos para comentário na terça 3 de dezembro de 2019

1 – Haisem – Seis PMs são afastados após mortes em Paraisópolis – é o título no alto da primeira página do Estadão hoje. Será que essa providência é necessária e bastará para evitar novas tragédias como essa

2 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a inclusão da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, na delação do petista Antônio Palocci

3 – Haisem – Lula pede ao Supremo que anule condenação por sítio – noticia o Estadão na página A 10 da página de Política. Até quando a cúpula do Judiciário vai dedicar tanto tempo na pauta ao petista

4 – Carolina – Para Moro, segunda instância pode ser votada agora – publica Estadão na página A 8 da Política. O que, a seu ver, justifica o otimismo do ministro da Justiça e Segurança Pública

5 – Haisem – O que, a seu ver, inspira combate tão ferrenho contra a Lava Jato por parte do Supremo e do Congresso Nacional justamente no momento em que a Operação anuncia ter alcançado 4 bilhões de reais de devolução do dinheiro roubado no chamado Petrolão

6 – Carolina – Em revés para governo, Trump diz que vai taxar aço brasileiro – publica Estadão em manchete de primeira página hoje. Essa notícia, que contraria entusiasmo do presidente Jair Bolsonaro com o colega americano, o surpreende ou o choca

7 – Haisem – O que você achou da descoberta do Relatório de Análise Preliminar Bancária, encartado na Operação Faroeste pela Polícia Federal, segundo o qual a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Sampaio, movimentou 17 milhões de reais de 2013 até agora

8 – Carolina – Como você recebeu a notícia de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu ao Supremo Tribunal Federal parecer sobre a possibilidade de mudar a Constituição para permitir sua reeleição ao cargo