Narrativa de Bolsonaro para se livrar de seus adversários tentarem lhe atribuir toda a culpa pela inevitável recessão com aumento dramático de desempregados fê-lo criar o dilema do tipo trabalho ou vida entre as pobres vítimas do covid-19. Mentira: nem emprego pode ser mais importante do que vida nem governo está investindo verbas suficientes para proteger quem sobreviver ao coronavírus.