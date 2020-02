Toró revela mau gestor

Sempre que desaba um temporal que esgota a cota de chuva do mês vem um mau gestor dizer que fez o que pôde para evitar a tragédia. Isso ocorre agora com Belo Horizonte, São Paulo e Rio. O neto de Covas não fugiu ao figurino: apareceu para falar em obras municipais, muitas das quais deixaram de ser feitas nas gestões de Haddad, do PT, Dória, do PSDB, e dele mesmo, idem, que nem sequer gastaram o dinheiro previsto no orçamento contra as cheias. As metrópoles têm muito a reclamar das chuvas que provocaram o caos, mas, de fato, elas vêm anualmente para desmascarar os péssimos políticos que as administram.

Assuntos dos comentários da terça 11 de fevereiro de 2020-02-11