O triste fim da CPI do Lava Toga no Senado está selado mercê do antigo conluio entre poderosos que mantém os Três Poderes sujos porque impunes. O sistema da aprovação pelo Senado dos ministros do Supremo indicados pelo presidente, que funciona muito bem nos EUA, favorece esse conluio. O presidente indica quem quiser e o Senado aprova qualquer um que seja indicado. assim, os senadores podem mandar os escrúpulos às favas e sempre terão a complacência dos morcegões do lado de lá da praça. Por isso, Renan Calheiros já acumula 18 processos à sombra de suas asas. Em compensação, não faltará ajuda aos ministros se eles precisarem da solidariedade dos parceiros do jogo. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quarta-feira 13 de fevereiro de 2019.

