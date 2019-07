O jogo sujo de Toffoli

Dias Toffoli mentiu quando, para proibir o compartilhamento de informações do Coaf com MPF e PF, argumentou que esse meio de desvendar e punir lavagem de dinheiro de corrupção e crime organizado violava o sigilo bancário, que só pode ser quebrado por ordem do juiz. Na verdade, o instrumento, antes autorizado pelo plenário do STF, do qual ele participou como voto vencedor, o admitia mantido o sigilo. E o fez como plantonista em recesso ilegal do colegiado para dificultar o combate ao uso do dinheiro sujo.

Para ver meu comentário no Jornal da Gazeta da quarta-feira 17 de julho de 2019, às 19 horas, clique aqui