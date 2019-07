Toffoli facilita lavagem de dinheiro

Como idealizador do pacto em que as raposas tomam conta de galinheiros e lago de patos, cidadãos, eleitores e contribuintes, que pagam toda a conta, o presidente do STF, Dias Toffoli, mostrou de que lado está na guerra contra a corrupção e o crime organizado. Tomou decisão monocrática no plantão do “recesso branco” do meio de ano da instituição nada republicana que chefia, que análise técnica do Coaf só pode ser compartilhada com MP e PF se juiz permitir para que não se quebre sigilo bancário do cidadão. Trata-se de uma mentira deslavada. Em nenhum momento sigilo algum foi quebrado nesse compartilhamento. Trata-se apenas daquele joguinho de enganar trouxa no qual sempre ganham corruptos e bandidos. E ele impôs essa medida a pedido da defesa do filho de Bolsonaro, Flávio, numa clara demonstração de que sempre está do lado de quem nomeia, demite e promove, e não do desprotegido que no fim paga a conta e o sustenta. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.