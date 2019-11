Toffoli: das páginas ao picadeiro

1 – Haisem – Em seu voto, lido na sessão plenária de ontem no Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli convenceu ao negar que o assunto pautado levava em conta argumentos da defesa do primogênito do presidente da República, senador Flávio BolsonaroSONORA_TOFFOLI A 21112 – Carolina – A que conclusões você chegou após acompanhar a sessão plenária de ontem no Supremo sobre compartilhamento dos dados sigilosos do antigo Coaf, hoje batizado de UIF3 – Haisem – O memorial do procurador-geral da República, Augusto Aras, que abriu a sessão referida esclareceu algum ponto que precisava ser levado em conta

4 – Carolina – CCJ aprova projeto de prisão em segunda instância – revela título de chamada em primeira página no Estadão – Como você recebeu essa aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados da autorização para início de cumprimento de pena antes do tal do “trânsito em julgado”

5 – Haisem – Qual é sua opinião sobre o adiamento do julgamento marcado para anteontem da Segunda Turma do Supremo de mais uma denúncia contra o senador Renan Calheiros

6 – Carolina – O que você acha da acusação de “fanatismo” feita pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, de cidadãos que critiquem a atuação da cúpula do Poder Judiciário brasileiro

7- Haisem – O que você acha do anúncio feito pela ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, da instalação de um canal para incentivar os pais de alunos a denunciarem atitudes reprováveis de professores