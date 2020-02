Toffoli, cínico e hipócrita

O presidente do STF, Dias Toffoli, chegou de férias e discursou na abertura do ano judiciário pregando as três virtudes capitais de sua instituição: confiança, previsibilidade e segurança. É de morrer de rir ou de chorar. A cúpula do Judiciário em geral e em particular as cortes que ele preside – STF e CNJ – merecem da cidadania um voto majoritário de desconfiança justamente por que são imprevisíveis e não dão segurança nenhuma. O maior responsável é ele, não apenas por ser o presidente das suas, mas também porque faz parte de colegiados que primam pela desconfiança, pelo descrédito e pela insegurança recíprocas. São, na prática, 11 Supremos, e não um só, como deveria ser. Tudo isso se deve muito a uma prática que em nada condiz com o pronunciamento de benemerência que fez na fala. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui