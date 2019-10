Toffoli cara-de-pau

O cinismo do presidente do STF, Dias Toffoli, é incomensurável. Preparando-se para dar o voto de desempate que poderá instaurar de vez a República dos Bandidos no lugar do Estado de Direito no Brasil, ele oficiou à Câmara e ao Senado sugerindo ao Congresso que aprove lei para congelar a prescrição de condenados em segunda instância, no claro intuito de iludir cidadãos de boa fé e curta inteligência de que essa providência, que transferirá para o parlamento o ônus de assumir a condição de único inimigo do combate à corrupção, que tem sido eficiente durante a vigência da jurisprudência que autoriza prisão após julgamento colegiado. Sua proposta, ao contrário, permitirá o gozo da liberdade por criminosos do colarinho-branco condenados em duas instâncias, já sem a eventual e tão alegada por seus defensores presunção da inocência. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

