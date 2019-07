Toffoli a favor do crime

A pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, sempre a serviço dos poderosos à mão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, proibiu o Coaf de compartilhar seus dados bancários no processo movido pelo MP do Rio para averiguar suspeitas de que teria se apropriado de parte dos vencimentos dos servidores de seu gabinete na Alerj. Ele fez ainda questão de proibir o compartilhamento sem ordem prévia de juiz nos processos criminais no País inteiro para beneficiar de uma só vez um ex-assessor do beneficiado, Fabrício Queiroz, o PCC e a quadrilha do PT e aliados, beneficiando a lavagem de dinheiro. Ou seja, cortouo cabelo, cavanhaque e bigode.

Assuntos para comentários da quarta-feira 17 de julho de 2019

1 – Por que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, resolveu suspender ontem todos os processos judiciais em que dados bancários de investigados tenham sido compartilhados por órgãos de controle sem autorização prévia da Justiça e a deputada estadual Janaína Paschoal considerou essa decisão “preocupante”

2 – O que você acha da declaração do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, que disse que a campanha contra a Operação Lava Jato empreendida pelo site The Intercept Brasil, de Glenn Greenwald, e seus parceiros Folha de S.Paulo, Veja e BandNews está “beirando o ridículo”

3 – O que têm a ver as últimas notícias sobre o hacker Julian Assange, tornado conhecido mundialmente por seu site WikiLeaks e esse caso do Brasil que você acabou de comentar

4 – Que conexão você vê entre a prisão nos Estados Unidos do ex-presidente do Peru Alejandro Toledo e o escândalo de corrupção do mensalão investigado pela Operação Lava Jato

5 – O que você ainda tem a comentar sobre as declarações do ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas ao Blog do Nêumanne na edição desta semana da série Nêumanne entrevista

6 – A declaração do novo presidente do BNDES ontem em Brasília de que ele vai abrir a caixa-preta da instituição não basta para convencê-lo de que, afinal, isso vai acontecer?

7 – Será necessário mesmo que se emenda a Constituição para proibir nepotismo na nomeação do embaixador do Brasil nos Estados Unidos para que não seja adotado por Jair Bolsonaro o nepotismo como regra, e não como algo a ser evitado e impedido

8 – Em que certa frase famosa de Oswald de Andrade o inspira para comentar o que foi a Feira Literária de Paraty, recém-encerrada