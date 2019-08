O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que Jair Bolsonaro mentiu numa conversa que teve com ele na reunião do G20 no Japão a respeito de meio ambiente e Amazônia. Não é de todo improvável. Mas é bom lembrar que ele também mentiu ao chamar a Amazônia de “nossa casa” e ao usar imagens de incêndio feitas por Loren McIntyre, fotógrafo americano que morreu em 2006. Na verdade, todos mentem sobre a Amazônia e um não pode acusar o outro de nada.