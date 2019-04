Todos juntos por si mesmos

Há uma lenda urbana segundo a qual o STF tem dois lados: o mau de Toffoli, Lewandowski, Gilmar, Marco Aurélio e Celso e o bom de Cármen, Fachin, Fux, Barroso e Alexandre, com Rosa no centro. Nunca caí nessa. Quando se trata de se blindarem a si mesmos e, por extensão, a colegas da cúpula do Judiciário, todos se unem contra os rigores da lei. Isso explica o arquivamento “de ofício” determinado pelo citado Barroso do inquérito que investigava o desembargador Favreto, que tentou soltar Lula contrariando decisões colegiadas. Mas a procuradora-geral Dodge recorreu. Ainda bem. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 11 de abril de 2019.

