Tiroteio adiado

Criada pela humilhação imposta por Jair e Carlos Bolsonaro a Gustavo Bebianno, por eles chamado de “mentiroso” em rede social, a crise palaciana para, em teoria, afastar do presidente as consequências da denúncia de laranjas do PSL em Pernambuco foi, afinal, resolvida na segunda-feira 18 de fevereiro com a demissão do desafeto do apelidado pelo pai de 02. O chefe do governo gravou um vídeo chamando o demitido de “valoroso”, mas não cumpriu parte do acordo de paz selado com ele, que também previa sua divulgação em seu Twitter. Paira ainda, então, no ar sujo desta época do ano a insinuação feita pelo humilhado e elogiado de que pode sair atirando. Resta ver se terá munição e armas para cumprir.

Assuntos para comentário da terça-feira 19 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Bebianno é demitido da secretaria-geral da Presidência após embate com o filho 02 de Bolsonaro, Carlos, e acusações de ser mentiroso e “traíra”

2 – Carolina – Antes de deixar o cargo, Bebianno relata ameaças feitas a ele por WhatsApp

3 – Haisem – Bolsonaro se despede de Bebianno com elogios e convite para Ministério na Europa, que o demitido recusou, mas não cumpre acordo de divulgar o vídeo

no próprio Twitter

4 – Carolina – Crise política provocada pela confusão na cúpula do Planalto provoca queda na Bolsa

5 – Haisem – Bolsonaro vai levar texto da reforma da Previdência pessoalmente ao Congresso

6 – Carolina – Agência Nacional de Mineração resolve mandar interditar todas as barragens a montante de vilas e fazendas até 2021

7 – Haisem – Postura da empresa proprietária do supermercado Extra a respeito da morte do rapaz pelo segurança equivale à brutalidade do assassino

8 – Carolina – Lambanças de Vasco, Fluminense, Federação Carioca e desembargadora Lúcia Helena do Passo repercutem no dia seguinte à confusão da final da Taça Guanabara quem se saiba quem errou mais