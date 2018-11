Terceiro turno, coisa nenhuma!

Nenhum cidadão minimamente informado sobre a postura costumeira das oposições de esquerda a quaisquer governos que vençam disputas eleitorais no Brasil não está autorizado a nutrir esperanças de que tais grupos, alijados do poder pela soberana decisão da cidadania, entendam o momento delicado pelo qual passa a Nação e decidam pelo menos não perturbar as eventuais iniciativas dos vencedores. Este ano, mesmo não sendo contestado, o resultado eleitoral não apaziguou os ânimos beligerantes nem inspirou os derrotados a adotarem serenidade e colaboração. Isso é lamentável! Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 1 de outubro de 2018.

