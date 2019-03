Temer solto

O relator do habeas corpus requerido pela defesa do ex-presidente Michel Temer decidiu na semana passada convocar a 1.ª Turma do TRF-2 para julgar definitivamente o pedido na quarta-feira 3 de abril, dois dias após o dito da Mentira. Mas depois mudou de ideia, dizendo-se inteirado do ocorrido e, portanto, pronto para julgar. Antônio Ivan Athiê está de volta à corte desde 2011, autorizado a julgar pelo STF depois que o MPF se disse incapaz de encontrar provas para o crime de que foi acusado – de acertar sentenças com advogados de defesa. Como de hábito, mandou soltar. E produziu uma pérola de decisão em que se diz fã da Lava Jato. Enfim, a Justiça brasileira não perde ocasião de nos envergonhar. Este foi meu comentário no Estadão às 5, ancorado por Gustavo Lopes e retransmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por YouTube, Twitter e Facebook na segunda-feira 25 de março de 2019, às 17 horas.

