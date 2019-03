Temer preso

Michel Temer é o segundo ex-presidente da Republica preso. Acusado de chefiar organização criminosa há mais de 40 anos pelo Ministério Público Federal da Operação Lava Jato do Rio, foi conduzido pela PF à antiga capital federal por ordem do juiz Marcelo Bretas. Também foram expedidas ordens de prisão para Moreira Franco, que entrou na galeria de ex-governadores fluminenses presos, em que já figuram Garotinho, Rosinha, Cabral e Pezão. E o coronel Lima, célebre fac totum do ex-presidente desde os anos 90. A prisão aconteceu no momento em que o combate à corrupção sofre reveses protagonizados pelo STF e pelos chefões do DEM Onyx Lorenzoni, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, casado com uma enteada do “Angorá” do propinoduto da Odebrecht, genro do genro de Getúlio. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

